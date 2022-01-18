Akaryakıt fiyatlarında geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle önemli artışlar yaşanmıştı.
Aralık başında Ankara'da ortalama 9.16 lira olan benzinin litre fiyatı son olarak 7 Ocak'ta gelen zamla beraber 13.66 liraya çıktı. Aynı dönemde motorin de 9.42 liradan 13.85 liraya çıktı.
Fiyat artışlarında eşel mobil sistemi kapsamında feragat edilen ÖTV'nin bir kısmının yeniden uygulanmaya başlaması da etkili oldu. Geçtiğimiz ekim ayı itibarıyla akaryakıtta ÖTV sıfırlanmıştı. 22 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ise akaryakıt ürünlerinde ÖTV, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılmaya başlandı.
Bu sebeple dolar 18.4 liralık zirvesinden gerilese de bu gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımadı.
Ancak buna rağmen 7 Ocak'tan bu yana benzin ve motorine zam gelmedi. Bunda doların 13.40-13.50 lira civarındaki görece yatay seyri etkili oldu.
Dolarda durulma yaşansa da uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi yeni zamların gelme ihtimalini doğurdu.
Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1.4 yükselerek 87.7 doları gördü. Petrol fiyatı böylece Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu yükselişte halihazırda var olan arz endişelerine yenilerinin eklenmesi etkili oldu.
Bugünkü yükselişe Yemenli Husilerin BAE'ye füze ve İHA saldırıları düzenlemesi katkıda bulundu. Bu saldırının petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine yönelik bir beklenti oluştu.
Analistler, kuzey yarımkürede kışın sert geçmesinin ısınma yakıtlarına talebi artırmasının da petrol fiyatlarında yükselişe destek verdiğini ifade etti.
1 AYDA YÜZDE 22 YÜKSELDİ
Bunun yanında OPEC+ üyelerinin üretimi artırmaları için kendilerine tanınan kotaları kullanamadıkları, OPEC+ üretiminin hedeflenen günlük 400 bin varillik artışı sağlayamadığı haberlerinin de petrol fiyatlarına destek verdiği belirtildi.
Tüm bunların katkısıyla son 1 haftada Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.8 yükseldi. Son 1 aydaki yükseliş ise yüzde 22'yi buldu.
Bu hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarında da yükseliş yaşanacağı beklentisini beraberinde getirdi.
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