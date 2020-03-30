AA

Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilen 2 çalışana tedbir amaçlı izin kullandırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, yetkili makamların koronavirüs önlemleriyle ilgili talimatları çerçevesinde üretim faaliyetinin sürdürüldüğü belirtildi.

İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı ve yönetim kararları çerçevesine bazı önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, kişisel hijyen ve el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirme yapıldığı, 3 bin broşür bastırılarak çalışanların görebileceği yerlere asıldığı vurgulandı.

Fabrika girişinde termal kamera uygulaması yapıldığı ve dışarıdan gelen şoförlerin ateşinin ölçüldüğü belirtilen açıklamada, tesislere dışarıdan ziyaretlerin durdurulduğu, yemekhane kullanımında kişi sayısının seyreltildiği, servis aracı sayısının artırıldığı aktarıldı.

'KORONAVİRÜS BELİRTİSİ GÖSTEREN ÇALIŞAN YOK'

Açıklamada, kendileri herhangi bir belirti göstermese dahi aile teması çevrelerinde kuşkulu durum olabileceğini belirten 2 çalışanın sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği bildirilen açıklamada, "Bu arkadaşlarımıza tedbir amaçlı izin kullandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, kronik hastalığı bulunan yaklaşık 70 arkadaşımıza da tedbir amaçlı izin kullandırılmaktadır. Çalışanlarımız, iş yerinde hijyen ve sosyal mesafeyi koruma konusunda bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedir" dedi.

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