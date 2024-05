Perakende Günleri'nde 'kira' atışması

Perakende sektörünün temsilcileri Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri'nde buluştu. 29-30 Mayıs'ta gerçekleşecek etkinliğin açılında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya sektörün önde gelen derneklerinin başkanları katıldı.

Son dönemde konutlarda yaşanan kiracı - ev sahibi gerilimi, iş dünyasında da yankı buldu. Toplantının konuşmacıları arasında yer alan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Nuri Şapkacı arasında AVM'deki dükkanları kiraları ile ilgili atışma yaşandı.

İkili arasındaki karşılıklı bu açıklamaların ardından daha fazla soru alınmadan basın toplantısı bitirildi.

"TURİSTLER İÇİN PAHALI KALDIK"

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serkan Tınastepe, sektörün son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Türkiye'nin artık turistler için de pahalı hale geldiğini söyledi. Tınastepe'nin açıklaması şöyle:

En büyük sorun iç pazardaki talep azalma emareleri. Kredi kartı taksitlerinin azalması, sepet ortalaması yüksek alışverişleri olumsuz etkiliyor. (Mobilya, yapı market vs) Ev araba alamayan gündelik hayatı daha konforlu yaşıyor. Tatile gidiyor, dışarıda yiyor, alışverişe devam ediyor. Sıkılaşma buralara da sirayet ederse perakende için risk. Maliyet sıkıntısı her geçen gün artıyor. Döviz artmayınca döviz bazında artıyor maliyet. Fiyatlama mekanizmasını bozuyor. Kar marjlarımızın erime riski var. Kiramız 12 aylık tüfe ortalamasıyla artıyor. Yüzde 60'larda şu an. Az görünebilir ama 5. yılı dolduran yüzde 200’lere yükseliyor. Zincir mağazalar için yüzde 110’lara geliyor ortalama. Döviz artmayınca fiyat artırmak mümkün değil.