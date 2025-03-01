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        Haberler Objektife Takılanlar Pelin Karahan: Kıskanç değilim - Magazin haberleri

        Pelin Karahan: Kıskanç değilim

        Etiler'de görüntülen Pelin Karahan, eşine gelen mesajlar hakkında konuşurken kıskanç olmadığını vurguladı. Ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına da değinen Karahan; "Asla böyle bir durum söz konusu olamaz" diyerek iddialara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 22:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:02
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        "Kıskanç değilim"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

        "İNSAN, KENDİSİNİ BİLDİKTEN SONRA SORUN YOK"

        Katıldığı programda eşi Bedri Güntay ile yemek yedikleri sırada yan masadan bir kadının mesaj attığını anlatan Karahan; "O konuları aslında orada konuştuk ve bıraktık. Kıskanç birisi değilim. İnsan kendisini bildikten sonra bir sorun yok. Kadınlara gelmiyor böyle şeyler bence... Erkeklere geliyor ama... Bir masada yemek yerken kadına yazmaz erkekler ama kadınlar. erkeklere yazıyor. Çok acayip. Neyse, ben kıskanç değilim, dediğim gibi" diyerek güldü ve bu konu hakkında çok konuşmak istemediğini dile getirdi.

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        "HERKES DAVALIK"

        Son dönemde ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık ve kira ödemediği iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, konuyla ilgili açıklık getirdi; "Arkadaşlar, günümüzde neredeyse kiracıların tamamı ev sahipleriyle mahkemelik. Benim de kendi kiracımla mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık. Onlar kendilerince böyle bir yöntem bulmuşlar, haber yaptırıp duruyorlar. 'Ben 5 aydır kira ödemiyorum' diye bir durum da yok. Ben 17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. En çok o haber canımı sıktı. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz"

        "BEN AİLEMİ KİMSEYE MUHTAÇ EDECEK DURUMA DÜŞÜRMEM"

        Pelin Karahan açıklamalarına şöyle devam etti; "Dava süreci olduğu için kira, dosya sürecinde yatıyor. Evin kirasını gönderiyorsunuz, ev sahipleri beğenmediği için geri gönderiyor. Sonra diyor ki, kirayı yatırmadılar. Sonra bir daha gönderiyorsunuz, yine geri gönderiyorlar. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum ve kazanıyorum. Eşim de öyle, çok şükür kazanıyor. O yüzden mahkemenin sonucunda her şey sonuçlanacaktır" diyerek sitemde bulundu.

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        #pelin karahan

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