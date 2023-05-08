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Pelin Karahan: Bedri'nin sağlık durumu iyi

Annesi Nural Koçyiğit ile çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

Giriş: 08.05.2023 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
Pelin Karahan: Bedri'nin sağlık durumu iyi - Magazin haberleri
"Bedri'nin sağlık durumu iyi"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, annesi Nural Koçyiğit ve arkadaşıyla birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

"BEDRİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Karahan, geçtiğimiz haftalarda akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Pelin Karahan, ayrıca uzun zaman sonra annesinin Ankara'dan yanına geldiğini ve birlikte alışverişe çıktıklarını da sözlerine ekledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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