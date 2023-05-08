"Bedri'nin sağlık durumu iyi"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Karahan, geçtiğimiz haftalarda akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan , annesi Nural Koçyiğit ve arkadaşıyla birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

Pelin Karahan, ayrıca uzun zaman sonra annesinin Ankara'dan yanına geldiğini ve birlikte alışverişe çıktıklarını da sözlerine ekledi.