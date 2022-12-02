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Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan yeni açıklama: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, 8 Kasım 2022'de akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatmıştı. İki saat süren operasyon sonrası iki gün hastanede kalan Güntay, dün Etiler'de görüntülendi. "Şükürler olsun şimdi daha iyiyim" diyen Bedri Güntay, bir ameliyat daha olacağını ifade etti

Giriş: 02.12.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Pelin Karahan'ın eşi 8 Kasım 2022'de akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyata alınmıştı. Operasyon sonrası eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Karahan, "Sağ omzunun orada bir pıhtı oluşmuş. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. İki saatlik bir operasyon geçirdi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu" açıklamasını yapmıştı. 

  • "BİR OPERASYON DAHA OLACAĞIM"

    Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Bedri Güntay, dün Etiler'de objektiflere yansıdı. Çocuklarını almak için geldiğini söyleyen Güntay, gazetecilerin sağlık durumunu sorması üzerine "Bir operasyon daha olacağım, şükürler olsun şimdi daha iyiyim. Olacağım ameliyat 'Çok önemsiz' dersem olmaz, önemli bir şey. Ummadığımız bir şeydi tabii. Kaburganın altındaki kemiğin biraz damara fazla bası yapması sebebiyle, pırtı oluşmuş. Bu ameliyatı da olmam gerekiyor, Önümüzdeki hafta ikinci ameliyatı olacağım" dedi.

  • "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SÜREÇTİ"

    Süreci anlatan Bedri Güntay, "Beklemediğimiz bir süreçti. Çok üzüldük ama hastalık da var mutluluk da var. Allah herkese sağlık verip, çocuklarına bağışlasın. Ben 39 yaşındayım ilk defa iki gün hastanede kaldım, benim için çok kolay olmadı. Allah kimseye dermansız bir çözüm vermesin. Yaşam kalitemi etkileyecek bir durumum yok ama olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

    Öte yandan oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda "Çok az eş, dost biliyordu. Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" açıklamasında bulunmuştu.

  • "ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ"

    Pelin Karahan'ın eşi Güntay, akciğer embolisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

    Karahan, eşinin sağlık durumu ile alakalı, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştı. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler, sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.

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