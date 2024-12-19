Pegasus, Boeing ile 200 uçaklık sipariş anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, küresel çapta önde gelen bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda güçlü bir yatırıma imza attı.

Şirket, 2028 ve sonrasındaki 10 yıla ait uçak ihtiyacına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing ile sipariş anlaşması imzaladı.

Sözleşmenin toplam değeri güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar dolar oldu.

Boeing'in 737 MAX ailesinin en büyük tek koridorlu uçağı olma özelliğini taşıyan Boeing 737-10, kısa ve orta mesafeli uçuşlar için yüksek verimlilik sunuyor.

230'a kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737-10, geniş kabin ve büyük bagaj bölmeleri sunuyor.

"FİLOLARA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, turizmde 100 milyon misafir ve 100 milyar dolar gelir hedeflerine ulaşmak için kendi kulvarlarında var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de ve yurt dışında büyüme, yeni rotalar açarak uçuş ağını genişletme hedefleri doğrultusunda, filolarına yatırım yapmaya devam ettiklerine işaret eden Öztürk, "Halen 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. Dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralardayız. Boeing firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla toplam 200 adet Boeing 737-10 model uçak için siparişimizi verdik. İlk etapta kesin siparişini verdiğimiz 100 adet uçak, 2028'den itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Geri kalan 100 uçak için opsiyonumuzu kesin siparişe dönüştürmeyi, piyasa koşulları ve filomuzun ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.