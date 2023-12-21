FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler bilindiği gibi bankalar arası 7/24 ve anında karşı hesaba geçmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası aldığı kararla FAST Sisteminde yeni bir döneme girildiği duyurdu. Alınan bu karar, "FAST limiti arttı mı, ne kadar oldu? FAST işlemi nedir, nasıl yapılır?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte FAST limiti ne kadar oldu sorusunun yanıtı...