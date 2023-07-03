Papa Francesco’dan Kuran yakılmasına tepki: Öfke ve tiksinti duyuyorum

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İsveç’te Kuran yakılmasına tepki göstererek "Bu gibi eylemler beni öfkelendiriyor ve tiksindiriyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayımlanan Al Ittihad gazetesine konuşan Papa, geçen hafta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Kuran yakma ve yırtma eylemi ile bu eyleme izin verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kutsal kabul edilen her kitap, inananlarına saygı gereği saygı görmelidir. İfade özgürlüğü asla başkalarını aşağılamak için bir bahane olarak kullanılmamalı, buna izin verilmesi reddedilmeli ve kınanmalıdır."

Papa, Al Ittihad’da bugün yayımlanan ve İtalya basınına yansıyan söyleşisinde, farklı dinler arasında diyalog ve "kardeşlik" bağının öneminde de vurgu yaptı ve "Ya kardeşlik medeniyeti olacak ya düşmanlık medeniyeti. Ya geleceği birlikte inşa edeceğiz ya da bir gelecek olmayacak" dedi.

Papa daha önce de 2015’te Fransa’da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından "ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu" söylemiş ve "Anneme küfreden yumruk yemeyi de beklemeli" demişti.

İslam dünyasında tepki çeken karikatürlerin ardından düzenlenen saldırıda 12 kişi öldürülmüştü. Papa bu saldırıdan birkaç gün sonraki açıklamasında şunları söylemişti:

"Ben hem din özgürlüğünün, hem de ifade özgürlüğünün temel insan hakları olduğuna inanıyorum. Hiç kimse din adına, Tanrı adına başkalarına zarar veremez, savaşamaz, öldüremez.

"(Paris'te) yaşananlar bizi şimdi şoke ediyor ama kendi tarihimize bakalım, din adına ne kadar çok savaş yaptık! Biz de bu konuda günah işledik. Ama Tanrı adına cinayet işlenemez, bu dinden sapmadır."

Papa daha sonra, yanında duran Vatikan görevlisi Alberto Gasbarri'ye dönerek "Evet, şiddetle reaksiyon gösterilemez. Ama eğer Dr. Gasbarri, ki benim dostumdur, anneme küfrederse kendisini bir yumruk bekler. Bu normaldir. Provokasyon yapmak, başkalarının inancına hakaret etmek doğru değildir… İfade özgürlüğünün sınırları vardır. Annem örneğinde olduğu gibi" diye konuşmuştu.

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