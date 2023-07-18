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1903 yılında sömürge düzeninden sıyrılıp bağımsızlığına kavuşan ülke, günümüzde de hız kesmeden gelişmeye devam etmektedir. Ülkede yer alan Panama Kanalı bir mühendislik dehasıdır. Bu kanal ile birlikte halkın refah seviyesi de yükselmiştir. Panama nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Panama Nerede?

Orta Amerika’da yer alan Panama; Kosta Rika, Kolombiya, Karayip Denizi ve Büyük Okyanusla çevrelenmektedir. İnşa edilen Panama Kanalı sayesinde stratejik önemi artmıştır. Çünkü bu kanal Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birleştirmektedir.

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Panama Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Panama, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Panama; Kuzey Amerika ile Güney Amerika’nın birleşme noktasıdır.

Panama Başkenti

Panama’nın başkenti Panama City şehridir. Yüzölçümü ve nüfus olarak ülkenin en büyük şehridir. Nüfusun dörtte biri başkentte yaşamaktadır. Panama City, zengin habitata sahip olan bir şehirdir. Bu sebeple yerli halk arasında “sayısız kelebek” ya da “balık bolluğu” olarak isimlendirilmiştir.

Panama Bayrağının Anlamı

Panama bayrağı mavi, kırmızı ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Beyaz renk barışı temsil ederken mavi renk muhafazakârları, kırmızı renk ise liberalleri temsil etmektedir. Beyaz zeminlerin üzerinde yer alan iki yıldız ise ülkedeki iki siyasi partiyi sembolize etmektedir.

Panama Nüfusu

Panama’nın 2023 itibariyle nüfusu 4 milyon 528 bindir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 128. basamakta yer almaktadır.

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Panama Para Birimi

Panama’da iki farklı para birimi kullanılmaktadır. Resmi para birimlerinden biri Amerikan doları diğeri ise Panama balboasıdır. (PAB) 1 Panama balboası 26,16 Türk lirasına denk gelmektedir.

Panama Türkiye Saat Farkı

Panama ile Türkiye arasında 8 saatlik bir fark vardır. Türkiye, Panama’dan 8 saat ileridedir. Türkiye’de saat 09.00 iken Panama’da saat 01.00’dir. İki ülke arasındaki mesafenin fazla olması saat farkları üzerinde de etkili olmaktadır.

Panama Şehirleri

Panama’nın en önemli şehri Panama Kanalı’nın Pasifik Okyanusu girişinde yer alan başkent Panama City’dir. Başkent, turizm yönünden de oldukça gelişmiş olduğu için plajlarını her yıl milyonlarca kişi doldurmaktadır. Ülke 9 eyalet ve 3 bölgeye ayrılmıştır. Santiago, Colon, David, La Chorrera, Chepo, Chitrè ülkenin önemli şehirlerinden bazılarıdır.

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