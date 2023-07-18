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Dünyanın en ucuz ülkesi olan Paraguay’da pek çok tarihi eser ve doğal yaşam alanı mevcuttur. Mimari detaylarının yansımalarını yapılarında da görebiliriz. Kültür-ticaret merkezi olan bu ülke, mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkelerin başında gelmektedir. Paraguay nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Paraguay Nerede?

Paraguay, bir Güney Amerika ülkesidir. Sınır komşuları; Arjantin, Bolivya ve Brezilya’dır. Yıl boyu yağış az olduğundan dolayı sıcaklık yüksek seviyelerde seyreder.

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Paraguay Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Paraguay, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Güney Amerika kıtasının tam ortasında konumlandığından dolayı deniz ve okyanuslara kıyısı yoktur.

Paraguay Başkenti

Paraguay’ın başkenti Asunsion şehridir. 15 Ağustos 1537 yılında kurulan kent, kültürel açından da çok önemlidir. Kültürel zenginliği şehirde bulunan yapılar bize göstermektedir. Bu tarihi yapılar pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Paraguay’ın tarihsel duraklarından biri olan bu şehrin nüfusu 530 bin dolaylarındadır.

Paraguay Bayrağının Anlamı

Paraguay bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi olmak üzere üç yatay şeritten oluşmaktadır. Bayrağın ön yüzü ile arka yüzü farklıdır. Bayrağın ön yüzünde devletin resmi arması vardır. Arka yüzünde ise bir çubuk yardımıyla sabitlenen Frigya başlığının önünde duran bir aslan arması bulunur. Bayrakta yer alan kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanları temsil ederken beyaz renk barışı temsil etmektedir. Mavi renk ise adalet ve bağımsızlığı sembolize eder.

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Paraguay Nüfusu

Paraguay’ın 2023 itibariyle nüfusu 7,404,306’dır. Nüfusun etnik dağılımını Kızılderililer, Perulular ve Bolivyalılar oluşturur. Ülkenin en kalabalık şehri başkent Asunsion’dur.

Paraguay Para Birimi

Paraguay guaranisi, Paraguay’ın resmi para birimidir. 1 Paraguay guaranisi 0,0036 Türk lirasına denk gelmektedir. ₲ simgesiyle gösterilir.

Paraguay Türkiye Saat Farkı

Paraguay ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark vardır. Paraguay, Türkiye’den 7 saat geridedir. Türkiye’de saat 08.00 iken Paraguay’da saat 01.00’dir.

Paraguay Şehirleri

Paraguay 17 bölgeye ayrılmıştır. Her ülkede bir başşehir yer almaktadır. Başkent Asuncion olan şehir en büyük şehridir. Diğer önemli şehirleri ise şunlardır: San Lorenzo, Ciudad del este, Luque, Fernando de la Mora, Concepcion.

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