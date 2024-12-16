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        Haberler Ekonomi Turizm Palandöken'de yılbaşına yüksek talep - Turizm Haberleri

        Palandöken'de yılbaşına yüksek talep

        Kış turizminin önemli noktalarından Erzurum Palandöken'de sezon açıldı. Dedeman Hotels & Resorts International (DHRI) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, "Yılbaşında otellerin dolacağını öngörüyoruz. Kar bereketiyle geldi. Geçen yıl böyle bir kar yoktu. Talep çok yüksek" ifadelerini kullandı

        Giriş: 16.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:23
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        "Yılbaşında oteller dolacak"
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        Erzurum'da 32. kayak sezonu, karla kaplanan Palandöken'de açıldı. Dedeman Hotels & Resorts International (DHRI) sezon açılışında turizm sektöründeki son durumu ve yatırımlarını paylaştı. Basın toplantısında Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve Başkanvekili Murat Özmestçi yer aldı.

        DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, kış sezonundan beklentilerine dair, "Yılbaşında otellerin dolacağını öngörüyoruz. Kar bereketiyle geldi. Geçen yıl böyle bir kar yoktu. Talep çok yüksek. En büyük problem Rusya - Ukrayna savaşı. İran pazarı çok ucuza gelmek istiyor. Otellerin yüzde 30-35’ini Rusya - İran dolduruyordu" dedi. Demiray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan kaybın yerli turist ile ikame edildiğini kaydetti.

        DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, şirketin büyüme stratejisiyle ilgili, “2024 yılında 42’si açık, 21’i açılmayı bekleyen, 12’si imza aşaması tamamlanmış olmak üzere toplam 75 otel sayısı ile Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciri olmanın gururunu yaşıyoruz. Otel sayılarımıza baktığımızda 2024’ü yüzde 55 büyüme ile tamamladık. Herkesin Dedeman’ı olma yolunda global bir oyun kurucu olarak, Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafya ve Türki Cumhuriyetler’de sağlıklı ve kontrollü büyümeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Aralık 2024 itibariyle 42 otelde, 4 bin 951 oda, 8 bin 836 yatak ile 2 milyon 500 bin misafiri ağırladıklarını, 2024’ü yüzde 55 büyüme ile tamamladıklarını dile getiren Demiray, 2025’te imzalı 100 otele ulaşacaklarını ve 3 milyon 500 bin misafiri ağırlamayı hedeflediklerini paylaştı.

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