Palandöken'de konaklamalı 500 bin turistin ağırlanması hedefleniyor

Doğal karın yanı sıra suni karlamayla sezonu erken açıp geç kapatan Palandöken'de, misafirlere kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi çok sayıda etkinlik seçeneği sunuluyor.

Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiren merkezde, geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kırıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesi dolayısıyla Palandöken'e bu sezon daha fazla kayakseverin gelmesi bekleniyor.

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"Pistlerimiz şu an cıvıl cıvıl"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kayak sezonuna aralık ayına bereketli bir giriş yaptıklarını söyledi.

Palandöken Dağı'nda bol kar olduğunu ifade eden Yer, şöyle konuştu: