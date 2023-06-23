Özkan Uğur yoğun bakımda

Türk pop ve rock müzik grubu 'Mazhar Fuat Özkan', kısaca 'MFÖ' solistlerinden Özkan Uğur'dan üzücü haber geldi. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen müzisyenin hastalığı yeniden nüksetti.
Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
ENTÜBE EDİLDİ
DHA'nın haberine göre lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur´un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur´un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Özkan Uğur´un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi