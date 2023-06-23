Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Özkan Uğur yoğun bakımda - Özkan Uğur'un sağlık durumu! Magazin haberleri

Özkan Uğur yoğun bakımda

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un hastalığının nüksettiği öğrenildi. Uğur'un üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi

Giriş: 23.06.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Özkan Uğur yoğun bakımda - Özkan Uğur'un sağlık durumu! Magazin haberleri
HABERTURK.COM / DHA

Türk pop ve rock müzik grubu 'Mazhar Fuat Özkan', kısaca 'MFÖ' solistlerinden Özkan Uğur'dan üzücü haber geldi. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen müzisyenin hastalığı yeniden nüksetti.

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

DHA'nın haberine göre lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur´un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur´un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özkan Uğur´un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.