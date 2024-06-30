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        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'in kardeşinden 'su zammı' tepkisi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'in kardeşinden 'su zammı' tepkisi

        CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir Belediyesi'nin yaptığı su zammını eleştirdi. Özel, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:11
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        Özel'in kardeşinden 'su zammı' tepkisi
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        CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir'de yapılan su zammını eleştirdi. Özel, kentte su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldığını hatırlatarak paylaşımda bulundu.

        Özel paylaşımında, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" dedi. Özel ayrıca, "Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış. İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum" ifadelerini de kullandı.

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        #barış özel
        #Özgür Özel
        #haberler
        #İzmir
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