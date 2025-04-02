Özgür Özel: Boykot demokratik haktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirildiğini açıkladı. Özel, paylaşımında, "Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Boykot yapmanın demokratik bir hak olduğunu kaydeden Özel, "Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek. Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak. 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak'" dedi.

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Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik.



Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 2, 2025