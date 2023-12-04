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        Haberler Televizyon Özge Özpirinçci'den 'Karsu' ve 'Sandık Kokusu' hakkında sürpriz açıklamalar - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci'den 'Karsu' ve 'Sandık Kokusu' hakkında sürpriz açıklamalar

        Özge Özpirinçci, SHOW TV'de yayın hayatına çarşamba günü başlayacak olan 'Sandık Kokusu'ndaki rolünü ve projenin kendisine cazip gelen farklı yönlerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:22
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        • 1

          Sandık Kokusu” adlı projenin kendisine Saner Ayar ve Zeynep Günay tarafından geldiğini belirten güzel oyuncu Özge Özpirinçci, onu en çok etkileyenleri şöyle anlattı;

          “Bir anne kız hikayesi olması ve bu anne kız ilişkisindeki sıkıntıları ele almayı tercih ediyor olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü şimdi ben de yeni bir kız annesiyim. Bu nedenle de gerçekten çok merak ettiğim bir ilişki. Bakalım göreceğim. Senaryo ve hikâyenin heyecanlandırması başta en büyük cezbedici etkendi. Daha sonra oturup konuştuğumuzda geri kalan her şey de benim için tamam olunca ben projeyi kabul ettim ve gün geçtikçe de ‘iyi ki etmişim’ dedim. Kast çalışmaları olsun, öncesindeki bizim oyuncular ve yönetmenlerimizle birlikte yaptığımız sahne çalışmaları olsun bana çok büyük şey kattı ve bir kez daha çoğu durumda aslında sürecin en az sonuç kadar kıymetli olduğunu bana gösterdi.”

        • 2

          Özpirinçci, dizinin çekim süreçleri için şunları söyledi; “2 hafta Adana’da çekim yaptıktan sonra İstanbul’a geldik burada devam ediyoruz. Set çok eğlenceli çünkü ne kadar ağır bir drama işi çekerseniz aslında setin o kadar eğlenceli olması gerek gibi hissediyorum çünkü ikisinin birbirini dengelemesi gerekiyor benim için. Öbür türlü sette sürekli ağır bir hava olur diye düşünüyorum. Gayet güzel anlaşıyoruz hepimiz bütün ekip. Umarım sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz.”

        • 3

          Özge Özpirinçci bu projeyi kabul etmesini sağlayan şeyleri ve hikayede öne çıkanları ise şöyle özetledi; “Bu hikayeyi kabul etmemi sağlayan en büyük şey senaryo diyebilirim. Benim için aslında bütün projelerde bu böyle. Önce senaryo. Eğer senaryoya inanırsam, seversem, karakteri canlandırabileceğime inanırsam geri kalan şeyler çoğu zaman çözülebiliyor. Genel olarak televizyonda oynadığım karakterlerin sosyoekonomik durumlarından farklı bir durumu olan bir karakteri canlandırmak ama yine aynı zamanda bunu üç boyutlu bir karakter olarak da gösterebilmek beni heyecanlandırdı. Aynı zamanda Zeynep Günay, Nezaket Coşkun, Melis Civelek, Zeynep Gür bu isimlerle çalışıyor olmak da benim için çok heyecan verici. Aynı zamanda Ulaş Hoca 2. yönetmenimiz. Onunla da 10 sene önceden çalışmıştık. Bu tarz eskiden çalıştığım insanlarla tekrar çalışmak bana biraz sağlama da yaptırıyor mesleki anlamda. 10 sene önce neredeydim, ne yaptım, bu geçtiğimiz 10 sene neler katmışım, birilerinden bunları görmek çok keyifli oluyor. Bir de tabii Demet Akbağ ile anne kız oynamak… Daha ne isterim.”

          Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan 'Sandık Kokusu', çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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