Özge Özpirinçci'den 'Karsu' ve 'Sandık Kokusu' hakkında sürpriz açıklamalar

“Sandık Kokusu” adlı projenin kendisine Saner Ayar ve Zeynep Günay tarafından geldiğini belirten güzel oyuncu Özge Özpirinçci, onu en çok etkileyenleri şöyle anlattı;



“Bir anne kız hikayesi olması ve bu anne kız ilişkisindeki sıkıntıları ele almayı tercih ediyor olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü şimdi ben de yeni bir kız annesiyim. Bu nedenle de gerçekten çok merak ettiğim bir ilişki. Bakalım göreceğim. Senaryo ve hikâyenin heyecanlandırması başta en büyük cezbedici etkendi. Daha sonra oturup konuştuğumuzda geri kalan her şey de benim için tamam olunca ben projeyi kabul ettim ve gün geçtikçe de ‘iyi ki etmişim’ dedim. Kast çalışmaları olsun, öncesindeki bizim oyuncular ve yönetmenlerimizle birlikte yaptığımız sahne çalışmaları olsun bana çok büyük şey kattı ve bir kez daha çoğu durumda aslında sürecin en az sonuç kadar kıymetli olduğunu bana gösterdi.”