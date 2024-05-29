Özge Özacar, "Babacığım iyi ki doğdun"
Özge Özacar, nostaljik bir fotoğrafla babasının doğum günün kutladı
Giriş: 29.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:00
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, sosyal medya hesabından yayınladığı nostaljik bir fotoğrafla babasının doğum günün kutladı.
29 yaşındaki oyuncu,babasını kucağında oturduğu çocukluk fotoğrafına; "Babacığım iyi ki doğdun" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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