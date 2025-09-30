Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Özel servislerde bakım araç garantisini bozar mı? - Otomobil Haberleri

        Özel servislerde bakım araç garantisini bozar mı?

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Bosch Orta Doğu ve Türkiye Bölgesi Otomotiv Yedek Parça Başkan Yardımcısı Arda Arslan konuk oldu. OtoSpor, her Salı 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Giriş: 30.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:46
        Özel servislerde bakım garantiyi bozar mı?
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Bosch Orta Doğu ve Türkiye Bölgesi Otomotiv Yedek Parça Başkan Yardımcısı Arda Arslan, araç onarım ve bakım sektöründeki son durum ile merak edilen noktaları değerlendirdi.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Çek otomobil üreticisi Skoda'nın teknolojik özellikleri ile dikkat çeken elektrikli SUV modeli Elroq yer aldı.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Salı 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

