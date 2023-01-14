Türkçenin en önemli konularından biri olan ve belirli kuralara göre yazımı gerçekleştirilen özel isimlere getirilen ekler nasıl yazılır? İşte, özel isimlere gelen eklerin yazımı ile ilgili tüm detaylar…

Özel İsimlere Gelen Ekler

Özel isimlerin sonuna getirilen yapım ve çekim ekleri farklı kurallara bağlı olarak yazılmaktadır. Özel isimlere gelen yapım ekleri bitişik yazılırken; özel isimlere gelen çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılırlar. Şimdi gelin hep birlikte tanımını yaptığımız bu kuralları özel isimlere gelen eklerin yazımı başlığı altında birkaç örnek üzerinden inceleyelim.

Özel İsimlere Gelen Eklerin Yazımı

Kural: Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

Örnek:

Bu sene Fransızca öğrenmek için yurt dışına gidecekmiş.

öğrenmek için yurt dışına gidecekmiş. Ali, babasının Ankaralı , annesinin ise Kayserili olduğunu söyledi.

, annesinin ise olduğunu söyledi. Türkler, Müslümanlıktan önce Gök Tanrı dinine inanıyorlardı.

Kural: Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılırlar.

Örnek: