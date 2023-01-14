Şu an dünyada kullanılan en yaygın alfabe olarak öne çıkan ve 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile birlikte Türkçenin yazımında da kullanılan Latin alfabesi harfleri nelerdir? Latin alfabesi kullanmayan ülkeler hangileridir? İşte, Latin alfabesi tarihi hakkında tüm detaylar…
Latin Alfabesini Kim Buldu?
Latin dilinin yazıya dökülmesinde kullanılan Latin alfabesi; Antik Roma uygarlığı tarafından bulunmuş bir alfabedir. Temelinde Yunan alfabesinin bulunduğu bu yazı sistemi, ilk haliyle MÖ. 7. yüzyılda İtalya’nın Lathium bölgesinde, Latincenin yazıya dökülmesi için kullanılmıştır.
Latin Alfabesi Tarihçesi
Antik Roma uygarlığının, Yunan alfabesini örnek almasıyla ortaya çıkan Latin alfabesi, bugün dünyada yaygın olarak kullanılan en önemli alfabelerde bir tanesi olarak öne çıkmaktadır.
Latin alfabesi MÖ. 7. yüzyılda, tıpkı Romalılar gibi önemli bir Akdeniz uygarlığı olan Yunanların alfabesinin örnek alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Romalılar, Batı Yunan alfabesinden 4 harfi çıkararak onun yerine, yine İtalya’nın Tiber Nehri yakınlarında yaşayan bir halk olan Etrüsklere ait olan alfabeden ‘S’ ve ‘F’ harflerini bu alfabeye eklemişlerdir.
Gelişimi tarih boyunca süren bir alfabe olan Latin alfabesine, her zaman farklı dil ve alfabelerden eklemeler yapılmış ve bu kez de Doğu Yunan alfabesi bu eklemeler için örnek alınmıştır. Romalılar Doğu Yunan alfabesinden ‘Z’ ve ‘Y’ harflerini almışlar ve ‘G’ harfini de kendileri icat ederek bu yeni alfabeye eklemişlerdir. Gerçekleşen bu eklemeler ve düzenlemelerin ardından yaklaşık MÖ. 2. yüzyıla gelindiğinde Latin alfabesi günümüzdeki haline ulaşmayı başarmıştır.
Latin Alfabesi Harfleri
Konuyla ilgi duyan ve araştırmalar yapanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de Latin alfabesi kaç harf sorusudur. Latin alfabesinden ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z’ olmak üzere 23 adet harf bulunmaktadır. Ancak Latin alfabesi, birçok farklı dilin yazıya geçirilmesinde kullanıldığı için o dillerin ses değerlerine göre değişime uğramış ve ortaya birden fazla Latin alfabesi çeşidi çıkmıştır.
Örneğin bugün Türkiye’de kullanılan Latin alfabesinden ‘Q’ ve ‘X’ harfleri çıkartılmış ve onların yerine ‘Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü’ harfleri eklenerek 29 harften oluşan farklı bir Latin alfabesi elde edilmiştir. Türkçenin yanında İngilizcenin yazımında kullanılan Latin alfabesi de bu duruma örnek olarak verilebilir. İngilizcenin yazımında kullanılan Latin alfabesinde ise bu 23 harfe ‘J,U,W’ harfleri eklenmiş ve 26 harften meydana gelen bir Latin alfabesi oluşturulmuştur.
Latin Alfabesi Özellikleri
Roma alfabesi olarak da bilinen Latin alfabesi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Bu alfabede yer alan kalın ünlüler söylenirken dil geriye çekilirken; ince ünlüler seslendirilirken dil ileriye doğru itilir.
- Dudaklar düzken söylenebilen ünlüler düz; dudaklar büzülerek seslendirilen ünlüler ise yuvarlak ünlüler olarak adlandırılmıştır.
- Latin alfabesindeki ünsüzler tek başlarına söylenemedikleri içinde bu harflerin arkasında bir ‘E’ sesi gelmektedir.
- Her ne kadar Latin alfabesi 23 harften meydana gelse de bu alfabenin farklı dillere uyarlamasında bu sayıda değişiklikler görülmektedir.
Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler
Dünyada en çok kullanılan alfabe olmaya özelliği taşıyan Latin alfabesi, bugün birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra; Amerika kıtasının hem kuzey hem de güney bölümünde, Afrika kıtasının güney kesiminde ve Avustralya kıtasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Latin Alfabesi Kullanmayan Ülkeler
Latin alfabesinin en az tercih edildiği kıta ise Asya kıtası olarak öne çıkmaktadır. Bu bölgenin güçlü unsurlarından olan Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerin kendi alfabeleri olmaları bunda belirleyici olmuştur. Bunun yanında Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında da Latin alfabesi kullanılmamaktadır.