Şu an dünyada kullanılan en yaygın alfabe olarak öne çıkan ve 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile birlikte Türkçenin yazımında da kullanılan Latin alfabesi harfleri nelerdir? Latin alfabesi kullanmayan ülkeler hangileridir? İşte, Latin alfabesi tarihi hakkında tüm detaylar…

Latin Alfabesini Kim Buldu?

Latin dilinin yazıya dökülmesinde kullanılan Latin alfabesi; Antik Roma uygarlığı tarafından bulunmuş bir alfabedir. Temelinde Yunan alfabesinin bulunduğu bu yazı sistemi, ilk haliyle MÖ. 7. yüzyılda İtalya’nın Lathium bölgesinde, Latincenin yazıya dökülmesi için kullanılmıştır.

Latin Alfabesi Tarihçesi

Antik Roma uygarlığının, Yunan alfabesini örnek almasıyla ortaya çıkan Latin alfabesi, bugün dünyada yaygın olarak kullanılan en önemli alfabelerde bir tanesi olarak öne çıkmaktadır.

Latin alfabesi MÖ. 7. yüzyılda, tıpkı Romalılar gibi önemli bir Akdeniz uygarlığı olan Yunanların alfabesinin örnek alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Romalılar, Batı Yunan alfabesinden 4 harfi çıkararak onun yerine, yine İtalya’nın Tiber Nehri yakınlarında yaşayan bir halk olan Etrüsklere ait olan alfabeden ‘S’ ve ‘F’ harflerini bu alfabeye eklemişlerdir.

Gelişimi tarih boyunca süren bir alfabe olan Latin alfabesine, her zaman farklı dil ve alfabelerden eklemeler yapılmış ve bu kez de Doğu Yunan alfabesi bu eklemeler için örnek alınmıştır. Romalılar Doğu Yunan alfabesinden ‘Z’ ve ‘Y’ harflerini almışlar ve ‘G’ harfini de kendileri icat ederek bu yeni alfabeye eklemişlerdir. Gerçekleşen bu eklemeler ve düzenlemelerin ardından yaklaşık MÖ. 2. yüzyıla gelindiğinde Latin alfabesi günümüzdeki haline ulaşmayı başarmıştır.