Özel iletişim vergisi yüzde 43,9 arttı

2025 yılında yüzde 43,93 oranında zamlanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), yeni mobil telefon hattı alacaklar üzerindeki ekstra yükü artırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni hat sahipleri bu vergiyi ödeyecek.

Deprem vergisi olarak da bilinen ÖİV, 2024 yılında 400 TL olarak seviyesindeydi, 2025 yılında ise bu vergi kalemi 575 TL'ye çıkıyor.

12 AY TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Yeni hat sahipleri, 575 TL'lik vergiyi 12 ay boyunca ayda 48 TL olarak fatura bedellerine ekleyerek taksitli bir şekilde ödeyebilecek. Ayrıca, 2021 yılından bu yana uygulanmakta olan yüzde 10 oranındaki ÖİV de yeniden değerleme oranına göre zamlanacak.

ÖİV, mobil hatlar, internet hizmetleri ve diğer elektronik haberleşme hizmetlerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, milyonlarca telefon sahibini etkileyen önemli bir gelir kaynağıdır ve özellikle yeni hat alacaklar için ek bir maliyet oluşturacak.