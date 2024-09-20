Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.900,25 %-0,76
        DOLAR 34,1159 %0,24
        EURO 38,1424 %0,19
        GRAM ALTIN 2.874,18 %1,59
        FAİZ 41,78 %-0,74
        GÜMÜŞ GRAM 34,29 %1,77
        BITCOIN 62.964,00 %-0,12
        GBP/TRY 45,4717 %0,41
        EUR/USD 1,1171 %0,08
        BRENT 74,57 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 4.699,28 %1,59
        Haberler Ekonomi Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı - Teknoloji Haberleri

        Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular başladı. Başvuru için son tarih 25 Eylül.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı tarafından 2025 yılında 5.000 öğrenciye 5 bin TL'ye kadar burs desteği sağlayacak. Bu programın Türkiye’nin 81 ilinden ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki gençlerin başvurularına açık olduğu belirtildi.

        Bu yıl, Yükselen Yıldız Burs Programı ile 100 öğrenciye 5 bin TL burs desteği, Eğitmen Mentor Burs Programı ile 720 öğrenciye 5 bin TL burs desteği, Sen Geleceksin Burs Programı ile 300 öğrenciye 5 bin TL burs desteği ve Eğitim Desteği Burs Programı ile 3.880 öğrenciye 3 bin TL burs desteği sağlanacağı bildirildi.

        Türkiye’nin geleceği olan gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yolculuklarına güç katacak bu burs programı, genç yeteneklerin gelişimini desteklemeyi ve onları geleceğin teknolojilerine hazırlamayı amaçlıyor. Türkiye’nin teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlayan ve genç yeteneklerin önünü açacak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için son başvuru tarihi 25 Eylül’de sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü!
        14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Habertürk Anasayfa