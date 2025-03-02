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        Haberler Magazin Özcan Deniz: Eskisi gibi romantik bakmıyorum - Magazin haberleri

        Özcan Deniz: Eskisi gibi romantik bakmıyorum

        Konser için gittiği Azerbaycan dönüşü gazetecilerle bir araya gelen Özcan Deniz, aile meseleleriyle ilgili olarak; "Artık aile meselesine, eskisi gibi romantik bakmıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 00:24 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:24
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        "Eskisi gibi romantik bakmıyorum"
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        Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, zor günler geçirdi. Şarkıcı, dizi setinde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen Deniz’e, doktorlar iki hafta içinde kalp damarlarına stent takılabileceğini açıkladı.

        Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan Deniz, sette kalp spazmı geçirdiğini ve eşi Samar Dadgar’ın bakımı sayesinde iyileştiğini belirtmişti. Kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Deniz, hayranlarına endişelenecek bir durum olmadığını söylemişti.

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        Rahatsızlığının ardından ilk kez Azerbaycan’da görüntülenen Özcan Deniz, Bakü’deki konseri öncesinde gazetecilere sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim” demişti.

        "ESKİSİ GİBİ ROMANTİK BAKMIYORUM"

        Özcan Deniz, Azerbaycan dönüşü gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Ailesiyle yaşadığı sorunlara dair konuşmak istemediğini belirten Deniz; "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.

        Gazetecilerini "Her şey eskisi gibi olur mu?" sorusuna ise Özcan Deniz; "Bilmem, hayat" yanıtını vererek konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini dile getirdi.

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        #özcan deniz

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