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Oyak Renault, yeni Clio modelinin seri imalatına başladığı 2019 yılını, 342 bin 777 adet otomobil, 512 bin 584 adet motor üretimi ile tamamladı.

Şirket açıklamasında, 2019 yılında Oyak Renault'da üretilen 122 bin adet yeni Clio modelinin 30 ülkeye ihraç edildiği bildirildi. Oyak Renault'un geçtiğimiz yıl 227 bin 231 vites kutusu ve 702 bin 960 adet şasi ürettiği de belirtildi.

Öte yandan Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu'nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi'nden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "2019’da Yeni Clio'nun seri üretimine tüm Renault fabrikaları arasında ilk olarak fabrikamızda başladık. Otomotiv pazarında yaşanan zorluklara rağmen, üretimimize planladığımız gibi hiç ara vermeden devam ettik. Bu yıl devreye girecek yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisimizle, hibrit motorun seri üretimine başlayacağız" dedi.