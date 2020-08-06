HABERTURK.COM

Şirketten yapılan açıklamada; pandemi sürecine rağmen 32 ayda tamamlanarak taahhüt edilen tarihte sahiplerine teslim edilmeye başladığı belirtildi. Proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı kat planlarına sahip 1.876 konuttan oluşuyor.

Ankara'da Göksu Parkı’nın yanıbaşında yapılan proje, fitness merkezi, kapalı yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk oyun ve etkinlik alanları ile dikkat çekiyor.