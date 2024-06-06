OYAK Çimento'nun net kârı yüzde 94 yükseldi

REKLAM advertisement1

OYAK Çimento, 2024 yılı birinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre firma yılın ilk 3 ayında 8 milyar 164 milyon lira hasılat elde etti. OYAK Çimento'nun bu dönemde net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 807 milyon liraya ulaştı.

Açıklanan 2024 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının ardından enflasyon muhasebesinin halka açık sanayi şirketleri üzerindeki etkilerinin daha net anlaşıldığını belirten OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Eralp Tunçsoy, “İlk çeyrek sonu itibarı ile 2024 yılındaki kârlı büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz. FAVÖK marjımız yüzde 23.4 seviyesi ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşirken, net kârımız geçen seneye göre yüzde 94’lük artışla 807 milyon TL’ye yükselerek hem sektör hem de sanayi şirketleri özelinde pozitif yönde ayrışmıştır.” dedi.

Ayrıca yıl sonuna ilişkin olumlu beklentileri koruduklarını belirten Tunçsoy, “Önümüzdeki kısa süre içerisinde açıklamayı planladığımız yatırımlar ile birlikte güçlü büyümemize devam ederek, Türkiye ekonomisi ve paydaşlarımız için sürdürülebilir kârlı büyüme hedefiyle katma değer yaratmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.