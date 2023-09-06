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        Haberler Ekonomi Para OVP'de 'Dijital TL' için tarih verildi - Para Haberleri

        OVP'de 'Dijital TL' için tarih verildi

        OVP'de 2024'ün son çeyreğinde Dijital Türk Lirası'na ilişkin idari düzenleme yapılacağı ve Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirası'nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:34
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        2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda "Dijital Türk lirasının kullanıma sunularak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği" belirtildi.

        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Orta Vadeli Plan açıklandı

        OVP'de 2024'ün 4. çeyreğinde yapılacak idari düzenlemeyle Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

        İLK ÖDEME 2022 SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

        Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme Aralık 2022'de işlemleri gerçekleştirildi.

        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası

        Söz konusu ödemenin ardından Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

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