Son dakika: Orta Vadeli Plan açıklandı: İşte enflasyon, büyüme ve tüm beklentiler... - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: Orta Vadeli Plan açıklandı: İşte enflasyon, büyüme ve tüm beklentiler... - İş-Yaşam Haberleri

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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'ı (OVP) açıklandı. OVP'de daha önce yüzde 5 olarak açıklanan 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 4.4'e revize edildi. 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 4, 2025 için yüzde 4.5, 2026 için ise yüzde 5 oldu.

2026 yılında Türkiye'nin 1 trilyon 318 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşacağı öngörülen OVP'de kişi başı gelir tahmini 2024 için 12 bin 875 dolar, 2025 için 13 bin 717 dolar, 2026 için ise 14 bin 855 dolar olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Tüm Bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanması ile son buldu.

-İstişare ve ortak akıl bizim temel düsturumuz.

GENİŞ İSTİŞARELER SONUCU ORTAYA ÇIKARTILDI -Orta vadeli programda da buna dayalı bir çalışma yaptığımızı ifade edebilirim. REKLAM -Özel ihtisas komisyonlarından gelen çalışmaları da yansıttık. Dolayısıyla geniş istişarelerin sonucunda bunların çıkartıldığını ifade edebilirim. Bütün sektörlerle istişareler yaparak bu planımızı, programımızı hazırladık. -Öncelikle, gerek ülkemizin, gerekse dünyanın yaşadığı en büyük afetlerden bir tanesi olan deprem afetinin yaralarını saracağız. 'BÜYÜMEYİ İHMAL ETMEYECEĞİZ' -Makro ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede tek haneli enflasyonla ülkemizi yeniden tanıştırmak. İşte OVP kuru! -Bunu yaparken, büyümeyi ve istihdamı asla ihmal etmeyeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifi ile devam edeceğiz. Tüm bunları insana hizmet ve toplumun refahını artırmak için yapıyoruz. Sosyal adalet ve refah da programın temellerinde. -Depremin tek seferlik harcama etkileri bir kenara bırakılacak olursa mali disiplini korumaya devam edeceğiz. -Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiş şekilde uygulamaya devam edeceğiz. -Yapısal dönüşümlerde de önemli bir çerçeve oluşturduk. Orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa dönemli olumlu etkileri de artırmayı hedefliyoruz. -Dünyadaki şartları bilmeden, görmeden ülkeleri sağlıklı değerlendiremeyiz. -Dünya ekonomisinde büyüme son yıllarda yüzde 3’lere gerilemiş durumda. Küresel hasılanın gerilediği bir dönemdeyiz. -Ticaretin de etkilendiğini görüyoruz. 2023’te sadece yüzde 2.3’lük bir büyüme bekleniyor dünya ticaretinde. Pandemi ile başlayan ve jeopolitik gerilime devam eden bir gerileme var. Her ülke artık kendi çıkarının peşinde. -Dünya ve bölgemiz çok zorlu dönemden geçiyor. Ancak bu dönemler aynı zamanda fırsatlar da yaratır. Güçlü liderleri olan ülkeler fırsatları değerlendirecektir. Türkiye de onlar arasında olacaktır. -Son 20 yılda Türkiye’nin ortalama büyüme oranı 5,5 olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın yaklaşık 2 puan üzerinde büyüme yakalamışız.

'ORTALAMA 4.5'LİK BÜYÜME KAYDEDECEĞİZ' -Bu yıl 1 trilyon 67 milyar dolarlık bir milli gelire ulaşacağız. Nüfusun 88 milyon 757 bine ulaşmasını bekliyoruz. -Yıllık ortalama 4.5’lik büyüme kaydedeceğiz. -İşsizlik oranımızda arzu ettiğimiz ölçüde gerileme olmuyor ancak tek hanelere gidiyoruz. Katılım oranlarında hızlı bir yükseliş bekliyoruz. İstihdamdaki büyük artışa rağmen işsizliği sınırlayan hadise budur. -Turizmin ve ihracatın katkısı ile bu yılı 4.4 oranında bir büyüme ile kapatmayı bekliyoruz. İvmelenerek büyümemizin devam etmesini bekliyoruz. -Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu. 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi %63’lere yükseltmiş durumda. Ancak bu geçici bir yükseliştir Orta vadede yüzde 8.5’lik bir tek haneli rakam hedefliyoruz.

İHRACAT 300 MİLYAR DOLARI AŞACAK -İhracatımızın bu yıl 255 milyar 2026’da 302 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. -Cari açığın ikinci dönemde yaşanacak olumlu gelişmelerle milli gelire oranla yüzde -4 olmasını bekliyoruz. İzleyen yıllarda çok daha ileri hedeflerimiz var. -Yurtiçi tasarruflarımızın 1.6 puan artış göstereceğini tahmin ediyoruz aynı dönemde milli gelire oranla.

DEPREMİN YARALARINI SARMAYA 3 TRİLYON LİRA -2023’te 6.5 trilyon civarında bir giderimiz 4.9 civarında bir gelirimiz söz konusu. 1.6 trilyon bir açık var. -Açık 2024’te 2,6 trilyon, 2025’te 1,8 trilyon 2026’da 1,8 trilyon olacak. Depreme ayrılan kaynak 1 trilyonun üzerinde o sebeple 2024’teki görünümün bozulması büyük oranda deprem harcamaları ile ilgili. Toplamda 3 trilyona yakın kaynağın afetin yaralarını sarmaya kullanılacağını söyleyebiliriz. -Gelirlerimizin milli gelire oranı dönem sonunda 20.6’ya ulaşmış olacak. -2025’te faiz dışı dengenin sıfıra yaklaştığını 2026’da bir miktar fazla verildiğini göreceksiniz. -Kurduğumuz sağlam zemin bize afet konusunda da rahat bir şekilde yaraları sarmamızı sağladı.

YAPISAL REFORMLAR -Yapısal reformlar boyutunda, 7 öncelikli yapısal alan var. Büyüme ve Ticaret, Beşeri Sermaye ve İstihdam, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar, Kamu Maliyesi, Afet Yönetimi... -Gençlere ve kadınlara dönük politikalarımızı odaklayacağız. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere girişimcilik ekosistemimizi geliştireceğiz. -Tasarruf, kaynak kullanmamak değildir. Tasarruf kaynakları öncelikli ve doğru alanlarda verimli şekilde kullanmak demektir. Biz de bu şekilde tasarrufu artıracağız. -2053 sıfır emisyon hedefimiz bizim ana çerçevemizi oluşturuyor. Sürdürülebilir odaklı şekilde bu alanı geliştirmeye devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALKIMIZ GÜVEN VE İSTİKRAR DEDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları: -Dün Kırklareli ve İstanbul’da yaşanan sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan Rahmet niyaz ediyorum. -Su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. -Sadece Türk siyasi tarihine değil dünya siyasi tarihine de geçen 14 ve 18 Mayıs seçimlerini tam bir demokratik olgunluk içerisinde tamamladık. Halkımız bir kez daha güven ve istikrar dedi. -Seçimlerin üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden kabinemizi hazırladık. Ekonomimizdeki kurmay kadromuzu kurduk. Eski Türkiye’nin alışkanlıklarından kendilerini kurtaramayanların durumunu ise acılar içerisinde izliyoruz. -Riskleri başarıyla yöneterek, krizleri ülkemiz için fırsata çevirmek için çabalıyoruz. '13 YILDIR BÜYÜYORUZ' -Muhalefetin de geçmiş hatalarından ders alarak OVP gibi ülkemizin hayrına olan işlerde bizlere destek olmasını bekliyoruz. -14 milyon insanımızı etkileyen depremi kesinlikle göz ardı etmiyoruz. 104 milyar dolara varan bu felaket yükümüzü artırmaktadır. 2023 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 oranında büyüme kaydederek büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkarttık. Yıllık bazda da 13 yıldır büyüyoruz. -İlk kez 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşmayı başardık. İhracatta Yıllık bazda 253,5 milyar doları yakaladık. Net 220 bin istihdam artışı sağladık. -Enflasyonla mücadelede başta doğalgaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki hayata geçirdiğimiz sübvanasiyonlar ve kira artışlarındaki sınırlamalarla önlemler aldık. Fırsatçılarla da mücadelemiz devam ediyor. -7 temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik. Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açarak sağlıklı ve kaliteli bir büyüme sağlayacağız. Bununla birlikte sıkı para politikasının da yardımı ile enflasyonu da yeniden tek hanelere düşüreceğiz. -6 şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması gündemimizin ilk maddelerinden olarak yer almaktadır. -Programın ilk yılında tüm kaynaklarımızı deprem bölgesinin yeniden inşası için tahsis edecek şekilde planladık. -Afetzedelerimizin konut ihtiyacını hızla giderirken, sanayi ve tarım alanları ile tüm altyapı da ayağa kalkacaktır. -Bu üç yıllık dönemde enflasyonla mücadele sürecini destekleyici çerçevede ekonomik büyümenin yüzde 4.5 oranında olmasını hedefliyoruz. Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz. -14.855 dolara çıkan fert başına milli gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz. -Bir taraftan tek haneli enflasyon ile uyumlu gelirler politikası izlerken, dar gelirli alım gücü olan kesimlerimizin gücünü yükselteceğiz. -Toplamda istihdamın 2,7 milyon kişi artmasını ve işsizlik oranının tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz. -İhracatımızı 300 milyar doların turizm gelirlerimizi ise 70 milyar doların üzerine çıkartarak mal ve hizmetler gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız. -Ataşehir’de şu andaki İstanbul Finans Merkezini aynı zamanda bizim ‘enerji hub’ımız haline getireceğiz. Dünya buradan enerji değerlendirmesini takip edecek. -Bizim finans merkezimizin içerisinde enerji, burada doğalgaz da olacak, maden de olacak, aklımıza enerji alanında ne geliyorsa burada pazarlamasının yapıldığı bir merkez haline gelecek. Soçi ziyaretimde de aynı şekilde Trakya Doğalgaz Hub’ı olarak planlamamızı yaptık ve o da aynı şekilde yürüyecek. 'CARİ İŞLEMLER FAZLASINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ' -İleride cari işlemler fazlasına da ulaşmayı hedefliyoruz. -OVP’de uygulayacağımız politika sepeti ile enflasyon sorununu ülkemizin gündeminde kaldıracağız. Makro ihtiyati politikalarda sadeleşmeye gidilerek ekonomik dengeleri bozucu tüketim artışlarını engelleyeceğiz. -Fiyat istikrarlı olarak reel sektörü destekleyici finansman sağlayacağız. Sera organize tarım bölgesi kurulmasına yönelik yatırımları da hızlandırıyoruz. 'KKM'NİN TL MEVDUATLARA DÖNÜŞMESİNİN YOLUNU AÇACAĞIZ' -Kur korumalı mevduatlarımızın TL mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız. -Merkez Bankası yatırım taahhütlü avans kredisi ile yatırımlarımızı destekleyecektir. -Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri düzenleyeceğiz. 'DİJİTAL TL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ' -Ülkemize döviz girdisi sağlayacağız. -Dijital TL ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. -Program döneminde gerekli ihtiyaçlar süratle karşılanırken ekonomimizde güvenin ve istikrarın temeli olarak gördüğümüz mali disiplini koruyacağız. Güveni sağlayacağız ki istikrarı yakalayalım. -Temel vergi kanunlarında yatırımcı dostu ve adil bir vergi sistemi oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapacağız. Teknolojik gelişmelerden faydalanarak kayıtdışılıkla mücadeleye devam edeceğiz. -Ekonomik büyüme ve ticaret alanında teknolojik altyapımız güçlenecektir. Hedef odaklı ve seçici bir yaklaşımla finansmana ulaşımı kolaylaştıracağız. -Sanayide yerli üretim ve teknolojik dönüşüme odaklı bir yol haritası. -Doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. -Bürokratik işlerde sadeleşmeye giderek dijital uygulamaları yaygınlaştıracak ve çevrimiçi platformlara işlemlerin taşınmasını sağlayacağız. -İşgücü potansiyelimizi azami şekilde kullanacağız. Staj ve işbaşı eğitim programlarının yaygınlaştırılması doğrultusunda özel sektörle temas halinde olacağız -Yapay zeka, siber güvenlik, uzay teknolojilkeri gibi stratejik alanlarda işgücü yetiştirmeye yönelik özel sektör iş birliklerini hayata geçireceğiz. VERGİDE KARBON FİYATLANDIRMA SİSTEMİ -2053 net sıfır emisyon hedefimiz kapsamında ekonominin her alanında yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız. Ulusal emisyon ticaret sistemi hukuki altyapısını tamamlayacağız. -Türk vergi sistemini karbon fiyatlandırma sistemi çerçevesinde gözden geçireceğiz . -Başarılı sonuçlarını aldığımız sıfır atık uygulamalarını yaygınlaşrıacağız. -Ulaştırma sektöründe düşük karbonlu ulaşıma geçişi kolaylaştıracağız. Orman varlığının korunmasına ve yeni yutak alanlarının oluşturulmasına devam edeceğiz -Meclis’imizin de onayını aldıktan sonra 2024 yılında uygulamayı hedeflediğimiz tüm çalışmalarımıza hızla başlayacağız.