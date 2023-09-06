OVP'ye göre önümüzdeki dolar kuru kaç olacak?

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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 36.78, 2025'te 43.94, 2026'da ise 47.80 olarak ortaya çıktı.

2023 2024 2025 2026 GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 25.483 41.159 52.942 62.997 GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 1.067 1.119 1.205 1.318 Verilere göre yıllık ortalama dolar kuru 23.88 36.78 43.94 47.80