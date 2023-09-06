OVP'ye göre konut politikası

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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan açıklandı. Planın metninde konut sektörüyle ilgili de önemli mesajlar verildi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ, DAR VE ORTA GELİRLİYE YÖNELİK KONUT, İŞYERİ VE ARSA PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEK ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLECEK"

Makroekonomik Hedefler ve Politikalar başlığı altında 'büyüme' kısmının altında yer alan 'Politika ve Tedbirler' içerisinde şu ifadeler yer aldı:

"İnşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilerek, fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacaktır."

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"KONUT ARZI HIZLA ARTIRILACAK, SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK VE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN KONUTA ERİŞİMİ ARTIRILACAK"

Fiyat İstikrarı bölümünde ise konutla ilgili iki mesaj paylaşıldı:

"Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır."

"Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecektir."

GÜNÜBİRLİK KONUTLAR İÇİN SERTİFİKALANDIRMA

Ödemeler Dengesi bölümünde ise turizmi de ilgilendiren günübirlik konutlarla ilgili, "Turizm sektöründe yüksek hizmet kalitesinin devamı, kayıt dışılığın azaltılması ve turizm gelirlerinin artırılmasını teminen günübirlik konut kiralama yoluyla konaklamaların sertifikalandırılması gibi hususlarda gerekli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecektir" denildi.

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"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI İÇİN REZERV ALAN İLAN EDİLEN HAZİNE TAŞINMAZLARININ UYGULAYICI KURULUŞLARA DEVRİ SAĞLANACAK"

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketiyle ilgili politikalar ile afetlere hazırlanma konusunda yapılacakların vurgulandığı Afet Yönetimi bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaraları ivedilikle sarılacak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik iyileştirme faaliyetleri yürütülecek, hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşabilmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm uygulamaları da dahil olmak üzere maliyet etkin programlar yürütülecektir."

"Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecektir."

"Afet riski taşıyan bölgelerde kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak sürdürülebilir bir çevrede ve sosyal konut standartlarına uygun şekilde inşa edilecektir."

"Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacaktır."

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"Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecektir."

"NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNALAR YAYGINLAŞTIRILACAK"

Yeşil Dönüşüm bölümünde, Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar konusunda düzenleme yapılacağı belirtildi: "Kamu, ticari ve konut amaçlı binalarda yüksek enerji performansını ve aynı zamanda belirli oranda yenilenebilir enerji kullanımını amaçlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) yaklaşımını yaygınlaştırılacak düzenlemeler yapılacaktır."

ÖZET: KONUT ARZI ARTIRILACAK, SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK, DAR GELİRLİNİN ERİŞİMİ ARTIRILACAK

Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünün altında yer alan Enflasyonla Mücadele kısmında konut politikası şöyle özetlendi:

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır.