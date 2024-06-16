Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.471,32 %0,76
        DOLAR 32,7746 %1,41
        EURO 35,0810 %0,48
        GRAM ALTIN 2.457,99 %2,80
        FAİZ 42,98 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 31,16 %3,60
        BITCOIN 66.513,00 %0,76
        GBP/TRY 41,5781 %0,22
        EUR/USD 1,0703 %-0,32
        BRENT 82,62 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 4.018,81 %2,80
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Otoyollara çelik koruma - İş-Yaşam Haberleri

        Otoyollara çelik koruma

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çelik grid ağ kaplama uygulamasıyla dik ve sarp yamaçları bulunan yollarda emniyetli geçiş sağladıklarının söyledi. Dik ve sarp yamaçlardaki yollarda kaya düşmesi tehlikesine karşı sürücüleri koruma amaçlı yaptıkları çalışma kapsamında toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekarelik çelik ağ kaplaması yaptıklarını ifade ederek, "Bu sayı yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denktir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlardaki yollarda yürütülen çelik ağ uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karayollarında kaya düşme riski bulunan dağlar ve sarp yamaçlarda uyguladıkları çelik grid ağ uygulaması ile riskleri en aza indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında kuzey, güney, doğu, batı, dağ, bayır demeden çalışıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller, viyadüklerin yanında farklı coğrafyalarımızdaki dik ve sarp yamaçlarda bulunan yollarımızda emniyetli geçişi sağlamak ve vatandaşlarımızı korumak için yamaçları ve taşları çelik grid ağlarla ile örüyoruz” dedi.

        • 2

          Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bu sayının yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu söyledi.

        • 3

          Bakan Uraloğlu, “Çelik grid ağ ile Türkiye’nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Sakarya-Mekece Devlet Yolu’nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz.” dedi.

        • 4

          Bakan Uraloğlu Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Konya-Beyşehir ve Konya-Hadim-Taşkent yollarında toplam 65 bin metre kare çelik ağ uygulaması bulunduğunu kaydetti.

        • 5

          Uraloğlu, Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol ağında da;toplamda 36 bin 730 metre çelik ağ uygulaması bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Düzce-Gölyaka İl Yolu’nda 11 bin metre kare, Bolu Dokurcun-Mudurnu Devlet Yolu’nda 4 bin 630 metre kare, Mudurnu-Nallıhan Devlet Yolu’nda 5 bin 200 metre kare, Göynük-Nallıhan Devlet Yolu’nda 10 bin 800 metre kare, Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu’nda 600 metre kare, Ankara Nallıhan-Beypazarı Yolu’nda 750 metre kare, Çubuk-Şabanözü İl Yolu’nda 3 bin 750 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.” şeklinde konuştu.

        • 6

          Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı diğer bölge müdürlüklerinin yol ağında bulunan çelik ağ uygulamaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

          “Mersin 5. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Anamur -Aydıncık Devlet Yolu, Aydıncık - Silifke Devlet Yolu, Silifke - Kızkalesi Devlet Yolu, Ermenek - Mut Devlet Yolu, Silifke - Gülnar İl Yolu, Tarsus - Çamlıyayla İl Yolu, Hatay İskenderun - Topboğazı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş Elbistan - Nurhak İl Yolu’nda toplam 48 bin 200 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa