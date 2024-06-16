Otoyollara çelik koruma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlardaki yollarda yürütülen çelik ağ uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karayollarında kaya düşme riski bulunan dağlar ve sarp yamaçlarda uyguladıkları çelik grid ağ uygulaması ile riskleri en aza indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında kuzey, güney, doğu, batı, dağ, bayır demeden çalışıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller, viyadüklerin yanında farklı coğrafyalarımızdaki dik ve sarp yamaçlarda bulunan yollarımızda emniyetli geçişi sağlamak ve vatandaşlarımızı korumak için yamaçları ve taşları çelik grid ağlarla ile örüyoruz” dedi.