Otoyollara çelik koruma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çelik grid ağ kaplama uygulamasıyla dik ve sarp yamaçları bulunan yollarda emniyetli geçiş sağladıklarının söyledi. Dik ve sarp yamaçlardaki yollarda kaya düşmesi tehlikesine karşı sürücüleri koruma amaçlı yaptıkları çalışma kapsamında toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekarelik çelik ağ kaplaması yaptıklarını ifade ederek, "Bu sayı yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denktir" dedi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlardaki yollarda yürütülen çelik ağ uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karayollarında kaya düşme riski bulunan dağlar ve sarp yamaçlarda uyguladıkları çelik grid ağ uygulaması ile riskleri en aza indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında kuzey, güney, doğu, batı, dağ, bayır demeden çalışıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller, viyadüklerin yanında farklı coğrafyalarımızdaki dik ve sarp yamaçlarda bulunan yollarımızda emniyetli geçişi sağlamak ve vatandaşlarımızı korumak için yamaçları ve taşları çelik grid ağlarla ile örüyoruz” dedi.
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Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bu sayının yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu söyledi.
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Bakan Uraloğlu, “Çelik grid ağ ile Türkiye’nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Sakarya-Mekece Devlet Yolu’nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz.” dedi.
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Bakan Uraloğlu Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Konya-Beyşehir ve Konya-Hadim-Taşkent yollarında toplam 65 bin metre kare çelik ağ uygulaması bulunduğunu kaydetti.
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Uraloğlu, Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol ağında da;toplamda 36 bin 730 metre çelik ağ uygulaması bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Düzce-Gölyaka İl Yolu’nda 11 bin metre kare, Bolu Dokurcun-Mudurnu Devlet Yolu’nda 4 bin 630 metre kare, Mudurnu-Nallıhan Devlet Yolu’nda 5 bin 200 metre kare, Göynük-Nallıhan Devlet Yolu’nda 10 bin 800 metre kare, Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu’nda 600 metre kare, Ankara Nallıhan-Beypazarı Yolu’nda 750 metre kare, Çubuk-Şabanözü İl Yolu’nda 3 bin 750 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.” şeklinde konuştu.
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Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı diğer bölge müdürlüklerinin yol ağında bulunan çelik ağ uygulamaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Mersin 5. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Anamur -Aydıncık Devlet Yolu, Aydıncık - Silifke Devlet Yolu, Silifke - Kızkalesi Devlet Yolu, Ermenek - Mut Devlet Yolu, Silifke - Gülnar İl Yolu, Tarsus - Çamlıyayla İl Yolu, Hatay İskenderun - Topboğazı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş Elbistan - Nurhak İl Yolu’nda toplam 48 bin 200 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.
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