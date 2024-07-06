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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 10'uncu bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 10'uncu bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, ABD'li üretici Jeep'in ilk elektrikli modeli Avenger ve Aprilia Tuareg konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:56
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        OtoTekno 10'uncu bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 10'uncu bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep'in ilk elektrikli modeli Avenger ile yine arazi kabiliyetleri ile öne çıkan Aprilia Tuareg tüm yönleri ile incelendi.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, motosiklet kullanıcılarının olmazsa olması interkomlar masaya yatırıldı.

        30 Haziran pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 10'uncu bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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