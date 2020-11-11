Otonomda bir üst seviyeye çıkıyor

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Japon otomobil üreticisi Honda, otonom sürüş sistemlerine sahip otomobillerini bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Seviye 3 otonom sürüş teknolojine sahip otomobillerin seri üretime alınacağı, bu sayede sürücülerin trafikte araçlarına müdahale etmeden yol kat edebileceği bildirildi.

Açıklamada, Honda'nın söz konusu teknolojisi ilk etapta büyük boy sedan modeli Legend'da kullanıma sunacağı ve Mart 2021'den itibaren Legend sürücülerinin Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Honda gibi küresel otomotiv kuruluşlarının yanı sıra, teknoloji şirketleri de sürücüsüz araçlar içi kıyasıya mücadele veriyor.

Otonom araç teknolojilerini 0'dan 5'e kadar farklı seviyeleri bulunuyor. 0 noktasındaki araçlarda tüm kontroller sürücü tarafından yönetilirken, Seviye 5 otonomda ise, araçların tüm fonksiyonları hiçbir sürücü müdahalesi olmadan yazılım ile yönetmesi öngörülüyor.

Hali hazırda yollarda olan Seviye 2 otonom teknolojisi ise, araçların hızını ve direksiyon kontrollerini yönlendirebiliyor, fakat tüm bunları sürücünün bilgisi dahilinde ve direksiyon teması ile gerçekleştiriyor.