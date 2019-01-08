Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) alınan bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yaptı.

Geçen yıl önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atarak kendi alanında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü şampiyonluğuna da ulaşmış oldu.

Otomotiv ihracatında en büyük pay yine AB ülkelerinin oldu. 2018'de AB ülkelerinin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı, 24,6 milyar dolarla yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl AB pazarındaki büyümenin düşük oranlarda da olsa devam etmesi, otomotiv ihracatına olumlu yansıdı. 2018'de AB'ye yönelik ihracat yüzde 12 arttı.

9 ÜLKEYE İHRACAT 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

2018'de AB üyesi 8 ülke ile ABD, 1 milyar dolar ve üzerindeki otomotiv ihracatı yapılan pazarlar oldu.

Geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 8,8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolar ihracat yapılan Almanya, en fazla dış satım yapılan ülkeler arasında birinci sıradaki yerini korudu. Bu ülkenin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Bu ülkeyi yüzde 3,8 artış ve 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, yüzde 10,9 yükseliş ve 3 milyar 235 milyon dolar ile Fransa, yüzde 6,8 artış ve 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, yüzde 9,6 yükseliş ve 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya, yüzde 18 artış ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika takip etti.

Slovenya ve Polonya ise bu yıl ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına katıldı. Slovenya'ya yüzde 28 artışla 1 milyar 161 milyon, Polonya'ya yüzde 21 artışla 1 milyar 138 milyon dolar dış satım yapıldı.

AB üyesi ülkeler dışında sadece ABD'ye 1 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. ABD'ye ihracat önceki yıla göre gerilese de 1 milyar 112 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 10'uncu sırada ise Hollanda yer aldı. Bu ülkeye dış satım, yüzde 19 yükselerek 905 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi açısından iyi bir yıl geçirildiğini söyledi.

Geçen yıl aylık bazda ortalama 2,63 milyar dolarlık bir ihracata imza attıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Endüstri, mart ayında tarihinde ilk kez 3 milyar doların üzerinde bir ihracata imza attı. Ayrıca nisan ve ekimde 2,9 milyar dolar, şubat, mayıs, temmuz ve kasımda 2,8 milyar dolar ile aylık bazda çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. 2018 yılında yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolar ihracata ulaşıldı ve geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracat ile kırılan rekor bu yıl 11 ayda geride bırakıldı. Böylece otomotiv endüstrisi Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu yenileyerek, üst üste 13. kez ihracat lideri olarak yılı tamamladı."

EAN FAZLA İHRACAT YAPILAN 10 ÜLKE

Türk otomotiv endüstrisinin, 2018'de en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve değişim oranları şöyle: