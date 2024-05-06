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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv ihracatı Nisan'da arttı - Otomobil Haberleri

        Otomotiv ihracatı Nisan'da arttı

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,8 olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 5 artışla 11 milyar 876 milyon dolara ulaştı. Geçen ay Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatımız çift haneli arttı. En fazla ihracatı yüzde 20 artışla Fransa'ya kaydettik. ABD'ye ihracatımız da yüzde 51 arttı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:52
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        Otomotiv ihracatı Nisan'da arttı
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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 artışla 2 milyar 746 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 16.8 olarak gerçekleşti.

        OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 5 artışla 11 milyar 876 milyon dolara ulaştı. Geçen ay ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. En fazla ihracatı yüzde 20 artışla Fransa'ya kaydettik. ABD ve Romanya gibi ülkelere ihracat artışımız yüzde 50 ve üzerine çıktı" diye konuştu.

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        TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI 1.1 MİLYAR DOLAR

        En büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı nisanda 1 milyar 85 milyon dolar oldu. binek otomobiller ihracatı yüzde 6 artarak 941 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 20 artışla 411 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 27 artışla 220 milyon dolar, Çekiciler ihracatı ise yüzde 66 azalışla 61 milyon dolar oldu.

        Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 8 geriledi. ABD'ye yüzde 29, Romanya'ya yüzde 100, Fas'a yüzde 38 ihracat artışı yaşandı.

        Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 47 ihracat artışı yaşanırken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 17, Almanya'ya yüzde 82, Hollanda'ya yüzde 90, İsveç'e yüzde 52, Fas'a yüzde 349 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 46, İsrail'e yüzde 13, Polonya'ya yüzde 22, Slovenya'ya yüzde 63 ihracat düşüşü yaşandı.

        Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 41, Belçika'ya yüzde 18, Hollanda'ya yüzde 223, İspanya'ya yüzde 24 ihracat artışı, Slovenya'ya yüzde 48, İtalya'ya yüzde 50 ihracat düşüşü görüldü.

        Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 86, ABD'ye yüzde 264, İtalya'ya yüzde 20, Suudi Arabistan'a çok yüksek oranlı ihracat artışları yaşandı.

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        EN BÜYÜK PAZAR FRANSA

        Nisanda Fransa 400 milyon dolar ihracatla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Almanya 366 milyon dolarlık ihracatla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 5 arttı.

        Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 7 artışla 260 milyon dolar oldu. Geçen ay önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 51, Romanya'ya yüzde 50, Hollanda'ya yüzde 29, Fas'a yüzde 90 ihracat artışı yaşanırken İtalya'ya yüzde 34, Polonya'ya yüzde 19, Belçika'ya yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 48 ve Rusya'ya yüzde 11 ihracat düşüşü yaşandı.

        Geçen nisan ayında ülke grubunda yüzde 66 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 3 azalışla 1 milyar 822 milyon dolar oldu.

        Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 11 arttı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 45 ve Afrika ülkelerine yüzde 19 ihracat artışı kaydedildi.

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