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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:18
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        OtoSpor'un konuğu Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

        OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.

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