Bahara kampanya ile girdiler

TOYOTA

Corolla sedan ve C-HR modellerinDe 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranı uygulanmasına devam eden Japon üretici, 31 Mart tarihine kadar söz konusu iki modelde 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0.99 faiz oranlı bir kampanya devreye aldığını duyurdu.