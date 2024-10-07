Otomatik tüfekle havaya ateş açtı
Bursa'da bir kişi, otomatik tüfekle havaya ateş açtı. Dehşete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Zanlı ruhsatsız olduğu tespit edilen tüfekle birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.
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Bursa'da 4 Ekim'de otomatik tüfekle havaya ateş açan şüphelinin ortaya çıkan görüntüleri sonrası Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
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Şüphelinin 1 suçtan kaydı bulunan 30 yaşındaki M.O. olduğu belirlendi.
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Ekipler, şüpheliyi dün Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi'nde yakaladı.
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Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.
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Sorgusunda Mudanya ilçesi Ayazma Mahallesi'nde havaya ateş açtığını söyleyen M.O, emniyetteki işlemlerinin ardından Trilye Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.