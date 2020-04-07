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Yerli otomotiv sanayisinde koronavirüs sebebiyle fabrikasını geçici olarak kapatan şirketlerden Otokar, üretime verdiği arayı uzattığını bildirdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretimin 20 Nisan tarihinde başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "23 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 8 Nisan 2020 tarihine kadar üretim faaliyetlerine ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

Ticari araç üreticisi Otokar, savunma sanayisinde faaliyet yürütüyor.

Türk otomotiv ana sanayisinde en son Tofaş'ın üretime ara vermesi ile birlikte, üretim tümden durmuştu. Toyota ve Ford Otosan gibi markalar ise, üretime verdikleri arayı Nisan sonuna kadar uzattıklarını daha önce açıklamıştı.

Otomotiv üreticilerinin lastik sanayisinde de salgın nedeniyle geçici olarak üretimi durdurmalar yaşanıyor. İzmit'te üretim yapan Brisa ve Pirelli üretime ara veren lastik üreticileri arasında bulunuyor.

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