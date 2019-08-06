Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM),yüksek öğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuştur.

ÖSYM; KPSS, ALES, DGS, LGS, YKS, YDS, DUS, KPDS, İSG, TUS gibi sınavları düzenlemekle görevlidir. Adaylar, tüm bu sınavlara İnternet üzerinden başvuru yapabildiği gibi ÖSYM büroları vasıtası ile de başvurabilirler.

ÖSYM MESAİ SAATLERİ NASILDIR?

ÖSYM büroları hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08.30’da başlamaktadır. 12.30 ile 13.30 arasında bir saatlik öğle molası veren ÖSYM büroları daha sonra 13.30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17.00’a kadar devam eder.

ÖSYM, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır. Ancak bu konuda istisnai bir durum söz konusudur. Başvuruların yoğun olduğu çeşitli sınav dönemlerinde ÖSYM, kendine ait büroları hafta sonları da öğrencilerin hizmete sunmaktadır.

ÖSYM büroları ayrıca dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ÖSYM ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI NEDİR?

ÖSYM Çağrı Merkezine 444 67 96 numaraları telefonu arayarak erişebilirsiniz.