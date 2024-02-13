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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM Başkanı Ersoy'dan bu yıl yapılacak sınavlara ilişkin açıklama - Haberler

        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan bu yıl yapılacak sınavlara ilişkin açıklama

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl tüm sınav merkezlerinde uygulama yapacaklarını belirterek, "Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:20
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        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl tüm sınav merkezlerinde uygulama yapacaklarını belirterek, "Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ÖSYM Başkanlığınca bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda, uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Ersoy, çalışmaların temelini adayların oluşturduğuna işaret ederek, en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun koşulları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

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        Bu kapsamda, merkez çalışanları ve koordinatörlüklerde görevli personel ile bir araya geldiklerini, merkezdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardıklarını ifade eden Ersoy, uyguladıkları sınavlarda sahanın durumunu en iyi bilen koordinatörlerden aldıkları bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı bulduklarını anlattı.

        YAPAY ZEKA KULLANILACAK

        Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

        DİJİTAL TABANLI SINAVLARIN SAYISI ARTACAK

        Bayram Ali Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

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        Ersoy, dijital sınavlara ilişkin, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak" değerlendirmesinde bulundu.

        HER SINAV MERKEZİNDE UYGULAMA YAPILACAK

        Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde yapılacak sınav uygulamalarına da değindi.

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu illerdeki adaylara, talep etmeleri halinde tercih ettikleri herhangi bir ilde sınava girme imkanı sunduklarını anımsatan Ersoy, farklı illerde sınava girmek isteyen adayların tüm masraflarının da devlet tarafından karşılandığını belirtti.

        Ersoy, "2024 yılında tüm sınav merkezlerimizde uygulama yapacağız. Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıkılan, hasar gören ve yeni yapılan okulların durumuna göre verilerimizi güncelledik" bilgisini paylaştı.

        TR-YÖS YAKLAŞIK 50 ÜLKEDE YAPILACAK

        ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

        Bu alanda da standartlaşmayı sağladıklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: "2024 TR-YÖS/1 uygulamasını 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80'e yakın merkezde yapacağız. Türkiye'ye her yıl 70-80 bin arasında uluslararası öğrenci kaydı gerçekleşiyor. Bu sayıyı artırarak üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kabulüne yardımcı olmak istiyoruz. TR-YÖS'ün sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da geçerliliği olmasını istiyoruz. TR-YÖS'ü ülkemizin tanıtımında önemli bir faktör olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak istiyoruz."

        UYGULANACAK SINAVLAR ELE ALINDI

        Toplantının ikinci oturumunda, koordinatörlükler ve birimlerle toplantılar gerçekleştirildi. Detaylı değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, uygulanacak sınavlar ve illerdeki durum ele alındı. Toplantıda ayrıca, daha önceki sınavlar dikkate alınarak oluşturulan gündem maddeleri değerlendirildi.

        Toplantıya, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yanı sıra danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, daire başkanları, Türkiye genelinde görev yapan koordinatörler, yurt dışı koordinatörleri ve kurum çalışanları katıldı.

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