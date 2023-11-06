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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’de otomotiv sektörünün 100 yıllık gelişimine dair açıklamalarda bulundu.

Otomotiv sanayiinin, sanayileşme, ekonomik kalkınma, teknolojik ve toplumsal gelişime olan katkıları sebebiyle her ülke için önemli sanayii kollarından biri konumunda olduğunu aktaran Eroldu, Türkiye’de otomotiv sanayii üretim faaliyetlerinin 1950’li yıllarda başladığını hatırlattı.

Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni Haberi Görüntüle

Eroldu, "Gerek yabancı ortaklıklar gerekse yüzde yüz yerel sermaye yatırımları ile otomotiv sanayisi zaman içerisinde gelişerek bugünkü küresel oyuncu konumuna ulaştı. Otomotiv sanayii, demir-çelik, plastik, petro-kimya, cam, elektronik ve tekstil gibi sektörlerin girdi sağladığı bir konumdayken, aynı zamanda ulaştırma, turizm, altyapı, savunma, inşaat ve tarım gibi birçok sektör için tedarikçi konumunda. Bu nedenle otomotiv, diğer ülkelerde de olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de lokomotif sanayi kolu" dedi.

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56 bini aşan direkt istihdamının yanı sıra, hammadde, tedarik sanayi ve pazarlama faaliyetleri ile servis, bayi, akaryakıt, sigorta ve finans gibi farklı sektörler de dahil toplam değer zincirinde 550 bin üzerinde istihdam sağlandığını aktaran Eroldu, "Sektörün, yeni yatırımların çekilmesi, ülke imajına pozitif etki, yerli marka otomobil projesinin hayata geçmesinde sağladığı bilgi birikimi gibi birçok önemli katkısı söz konusu. Türk otomotiv sanayi tasarımdan üretime kadar tamamen kendi geliştirdiği ürünlerinin yanı sıra kendi motorunu geliştirip üreten, dünyaya mühendislik ihracatı yapan önemli bir küresel oyuncu konumunda" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA 13, AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ BÜYÜĞÜZ'

1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşmasının otomotiv sanayinin dönüşümünde kritik rol oynadığına da değinen Eroldu, ihracat odaklı büyüme ile birlikte üretim kapasitesi ve üretimin yıllar içinde katlanarak büyüdüğünü söyledi.

1996 yılından bu yana sanayideki kapasitenin üç kat arttığını söyleyen Eroldu, "2 milyon adedin üzerinde kurulu kapasiteye sahip Türk Otomotiv Sanayii, 1.35 milyon adetlik üretimi ile 2022 yılında motorlu araç üretiminde dünyada 13'üncü, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 4'üncü sırada yer aldı. Önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda olan ülkemiz, 2022 yılında Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretimi ile ilk sırada yer aldı" dedi.

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2006-2021 yılları arasında 16 yıl üstü üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sanayinin son 10 yıllık dış ticaret fazlası 6.5 milyar dolar olarak açıklayan OSD Başkanı Eroldu, "2022 yılında 253 milyon dolar Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren OSD üyeleri, 7 milyar TL Ar-Ge harcaması ile ülkenin teknolojik gelişimine sağladığı katkıyı da sürdürdü. 2023 yılında da gerek üretim gerekse ihracatta yükselişine devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında üretim 1 milyon adedi aştı, 26 milyar dolar ihracatı ile ülke ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştirerek ihracat liderliği konumuna yeniden ulaştı" diye konuştu.

'AB'DEKİ GELİŞMELERE UYGUN ÜRETMELİYİZ'

Cengiz Eroldu, ikinci yüzyıla girerken otomotiv sektörünün hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde hız kazanan iklim odaklı emisyon azaltım hedefleri ile birlikte otomotiv ürünlerinin, üretim ve operasyonel süreçlerin bir dönüşüm sürecinin içinden geçtiğine değinen Eroldu, "Üretiminin yaklaşık yüzde 72’sini ihraç eden sanayimiz ihracatının yüzde 70’ini Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. Dolayısıyla, rekabetçiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığımız katkının sürdürülebilmesi için AB’deki gelişmelere cevap verecek şekilde üretim yapmamız bir zorunluluk" dedi.

Eroldu, dönüşüm sürecinin sadece ana sanayiinin çabası ile yönetilebilecek bir konu olmadığını vurgulayarak, "Birçok paydaşın eş zamanlı, senkronize şekilde bütünsel eylem planlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Elektrifikasyon, alternatif yakıt teknolojileri gibi dönüştürücü teknolojilerin etkisi ile araç yapılarının ciddi bir değişim içerisinde olduğu dikkate alındığında mevcut yerli katkı oranlarının gelecekte düşmesi riski ile karşı karşıyayız. Bu dönüşüm ile hayatımıza giren/girecek olan kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi bizim için çok önemli. Bu dönüşümde tedarik sanayiinde çok olumlu gelişmeleri memnuniyetle gözlemliyoruz, ancak tedarik sanayimizin dönüşüm hızının önemli bir risk olarak kendisini göstermekte olduğunu da göz ardı etmemeliyiz" uyarısında bulundu.

'YATIRIM İÇİN GEREKLİ ORTAM OLUŞTURULMALI'

Tüm araç gruplarında (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) sıfır emisyonlu araçların tüketici ile buluşabilmesi için gerekli koşulları da sıralayan Eroldu, "Şarj ve dolum altyapısının gelişmesi, şebeke esnekliği, endüstriyel dönüşüm için paydaşların iş birliği, tedarik sanayiinin dönüşümünü ve mevcut araç parkının gençleştirilmesini sağlayıcı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gibi birçok politikanın eş zamanlı hayata geçmesi önemli" dedi.

Sanayinin ikinci yüzyıldaki hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Eroldu, "Değişen otomotiv eko-sisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunmasını, geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar oluşturmak ve tüm bunlarla birlikte ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.