OSB'ler yatırım projeleri için bankalardan kullandıkları kredilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından faiz desteği alabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kovid 19 salgını sürecinde OSB içinde yatırımların gerçekleşmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tahsis süresi tamamlanan katılımcılara OSB Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından süre uzatımı verilebilecek. OSB Yönetim Kurulu yapı ruhsatını alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek, Bakanlık ise OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara 1+1 yıl uzatma verebilecek.
OSB'lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere ilişkin bakanlıkça faiz desteği verilmesine ilişkin düzenleme, uygulamanın etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sadeleştirildi. Yeni düzenlemeyle OSB'lerin yatırım projeleri için kullandıkları kredilere bakanlıkça faiz desteği verilmesi mümkün olacak.
OSB'lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üstyapısı alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlandı.
Kovid 19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.
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