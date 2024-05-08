Ortak sınav örnek soruları yayımlandı! 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönem 2. yazılı sınavı örnek soru kitapçıklarını öğrencilerin erişimine sundu. 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan ortak sınav tarihleri değişirken, sınavlar bir hafta öne çekildi. 2.dönem 2. ortak yazılı sınavlar öncesinde örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. İşte 2024 2.dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri...
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2.dönem 2. ortak yazılı sınavları için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. yazılı sınavı örnek soru kitapçıklarını yayımlarken, 8 ve 12. düzeyinde uygulanacak olan ortak sınav tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Peki, "2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?" İşte ortak sınav örnek soruları...
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2. DÖNEM 2. SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2’nci dönem 2’nci ortak sınav tarihlerinin değiştiğini duyurdu. 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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2. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI
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