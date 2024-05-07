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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama sayfası!

        Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS Bursluluk sonuçları için tarih verildi!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursluluk sınavı sonuçları duyurulacak. İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının sonuçları için Mayıs ayı işaret edilmişti. İOKBS sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara uygulanan Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MEB İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:15
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        • 1

          Bursluluk sınav sonuçları MEB duyurusu sonrası belli olacak. 21 Nisan’da gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulaması başladı. İOKBS sonuçları için Mayıs ayı işaret edilmişti. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

        • 2

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

          İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. İşte 2024 bursluluk sınav sonuç ekranı;

          BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

          Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

          Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

          Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

        • 3

          SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

          Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

          Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

          İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

          Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

          Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

          Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        • 4
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