Ordu'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Giriş: 05.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:43
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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