Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler oldu! Ordu Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye'de 61.430.934 seçmen, 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Ordu için saat 16.00'da bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Ordu seçim sonuçları da açıklandı. İşte Ordu il yerel seçim sonuçları, oy oranları...
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2024 Ordu Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oldu. Ordu'nun yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekillendi. Peki, Ordu il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Ordu yerel seçim sonuçları ve oy oranları...
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2024 ORDU YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024 Ordu Belediye Başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Mehmet Hilmi Güler aldığı 40.00 oy oranıyla AK Parti'den Ordu Belediye Başkanı seçildi.
Ordu'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Mehmet Hilmi Güler'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 ORDU İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Ordu ilçeleri seçim sonuçları şu şekilde;
Akkuş- İsa Demirci- Ak Parti %50,41
Altınordu- Ulaş Tepe- CHP %49,69
Aybastı- İzzet Gündoğar- Ak Parti %54,23
Çamaş- Leyla Çıtır- CHP %34,79
Çatalpınar- Ahmet Özay- Ak Parti %48,84
Çaybaşı- Mesut Karayiğit- Yeniden Refah %51,23
Fatsa- İbrahim Etem Kibar- Ak Parti %51,58
Gölköy- Fikri Uludağ- Ak Parti %47,07
Gülyalı- Medet Sipahi- MHP %53,53
Gürgentepe- Cemil Coşkun- CHP %51,44
İkizce- Osman Kaygı- MHP %40,87
Kabadüz- Yener Kaya- Ak Parti %43,49
Kabataş- Bülent Güney- CHP %36,34
Korgan- Sait Korgan- İyi Parti %37,36
Kumru- Yusuf Yalçuva- Ak Parti %73,88
Mesudiye- Cengiz Koçyiğit- Ak Parti %44,88
Perşembe- Cihat Albayrak- Ak Parti %39,63
Ulubey- İsa Türkcan- Ak Parti %35,23
Ünye- Hüseyin Tavlı- Ak Parti %40,44
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2019 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 yılında yapılan Ordu Büyükşehir Belediye seçiminde 497.753 seçmen sandık başına gitti. AK Parti aldığı yüzde 56,93 oy oranıyla seçimi kazandı ve Mehmet Hilmi Güner, Ordu Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan Saadet Partisi yüzde 26,14, CHP ise yüzde 15,47 oy oranıyla seçimi tamamladı.
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TÜRKİYE GENELİ 2019 SEÇİM SONUCU
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.