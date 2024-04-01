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        Haberler Gündem Giresun Yerel Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Giresun Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaç oy aldı?

        Giresun seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı X oldu!

        Giresun seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Giresun Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Giresun Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Giresun canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:42
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