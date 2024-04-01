Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanı X oldu!
Gümüşhane seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Gümüşhane Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Gümüşhane canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
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Türkiye, bir kez daha seçim atmosferini geride bıraktı. Yerel Seçimlerde 31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla tüm sandıklar kapandı ve oy sayım işlemine geçildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları yayın yasağının kalkmasıyla il il ve ilçe ilçe açıklanmaya başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Gümüşhane Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları da belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Gümüşhane Belediye Başkanı'na ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI VEDAT SONER BAŞER OLDU!
Türkiye'deki seçim sürecinde sona gelindi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Gümüşhane'de belediye başkanı olarak yüzde 41,62 oyla MHP'nin adayı Vedat Soner Başer seçildi.
Gümüşhane'de açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde xxx seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, XXXX'in Gümüşhane Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.
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31 MART 2024 GÜMÜŞHANE İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Gümüşhane ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir;
Kelkit: AK Parti yüzde 51,01
Köse: MHP yüzde 64,42
Kürtün: AK Parti yüzde 56,47
Şiran: DP yüzde 39,41
Torul: MHP yüzde 46,80
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2019 GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2019 Yerel Seçimlerde Gümüşhane'de AK Parti'nin adayı Ercan Çimen yüzde 49,16 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçildi. Seçimlerde MHP yüzee 30,02, İYİ Parti yüzde 11,47, CHP ise yüzde 7,55 oranında oy aldı.
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SEÇİMLERDE 34 PARTİ YARIŞTI
Seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
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