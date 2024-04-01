Türkiye, bir kez daha seçim atmosferini geride bıraktı. Yerel Seçimlerde 31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla tüm sandıklar kapandı ve oy sayım işlemine geçildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları yayın yasağının kalkmasıyla il il ve ilçe ilçe açıklanmaya başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Gümüşhane Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları da belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Gümüşhane Belediye Başkanı'na ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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